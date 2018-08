Le festival flamand Dranouter innove et transforme l'urine en eau potable

C’est près de Ypres que se déroule actuellement la 43ème édition du festival Dranouter. Si le festival est assez méconnu côté francophone, cela ne l’empêche pas d’attirer des artistes comme Angèle, les Négresses vertes ou Absynthe Minded.

Mais l’une des vocations du festival c’est aussi son engagement pour réduire son empreinte écologique. Pionnier en la matière, le festival connait même une première cette année avec la réutilisation de l’urine des festivaliers pour en faire une eau parfaitement potable.

Et comme il fait très chaud pour le moment, l’initiative semble assez appréciée puisque l’eau est fournie gratuitement aux festivaliers. Cette eau, elle est produite juste à côté des toilettes où des chercheurs de l’université de Gand y récupèrent l'urine. "Produire de l'eau potable n'est pas notre but principal. Nous essayons principalement de filtrer certains nutriments qui peuvent ensuite être utilisés en agriculture", explique Giliam Agter de l’université de Gand. Le but est de récupérer des engrais contenus dans l’urine et dans un second temps de récupérer une eau pure.

Une initiative bientôt imitée ?

"Avec cette première, nous pouvons nous vanter un peu, mais en même temps nous voulons montrer les possibilités qu’offre l'urine. Par litre, nous récupérons un demi-litre d'eau pure, et surtout potable, que tout le monde peut goûter", explique aussi le chercheur. Le résultat semble recueillir un certain succès et même le camping récupère également les eaux usées pour les transformer en eau propre.

Alors, à quand la généralisation de ce processus déjà utilisé au sein de la Station spatiale internationale depuis 2009 ? Les festivaliers sont-ils tous prêts à franchir le cap ? Le festival Dranouter sera-t-il suivi par d’autres ? En tout cas, l'expérience arrive à pic en ces temps de sécheresse.