Le festival eat! Brussels met à contribution le public pour élire leur chef préféré

Du 1 er au 9 septembre, se tient le festival eat! Brussels, drink! Bordeaux. Pour cette édition, les organisateurs de l'événement innovent avec un prix, le eat! Awards. Basé uniquement sur l’avis du public, ce prix est attribué au chef qui a rencontré le plus de succès.

"Mais on ne se base pas sur le nombre de plats vendus, ce serait trop facile et cela entraînerait trop de concurrence entre les chefs. Seules les appréciations des visiteurs comptent", explique Mocha Kapetanovic, directeur de l'événement. Il poursuit, "c’est une manière originale de communiquer, on peut mettre en valeur un chef et expliquer pourquoi il a gagné".

Pour élire son cuisinier favori, le public passe de stands en stands pour déguster les plats signatures des chefs, pâtissiers, et fromagers bruxellois.

Les fours s’ouvrent et se referment, les sauces chauffent dans les casseroles, les viandes cuisent dans les poêles, les odeurs s’entremêlent et viennent chatouiller les narines des visiteurs. Vin, nourriture ou les deux, chacun mène sa visite à sa guise et l’adapte en fonction de ses préférences.

Du vin pour accompagner

Depuis 5 ans, le festival est en partenariat avec les vins de Bordeaux. "C’est hyper riche dans le sens où il y a une alliance évidente entre la gastronomie et les vins", explique Micha Kapetanovic, directeur de l’événement. Tout a commencé lors d’une réunion internationale entre l’actuel maire de Bordeaux, Alain Juppé et l’ancien bourgmestre de Bruxelles, Freddy Thielemans.

Il aura fallu peu de temps pour que les deux personnages accrochent et décident de travailler ensemble. Bordeaux organisait alors deux fêtes du vin, une à Hong Kong et une à Québec. Mais les deux hommes politiques se sont rendus compte qu’il n’y en avait pas encore en Europe. Bruxelles étant un marché important pour Bordeaux en matière de vin, et la Belgique étant le premier consommateur de Graves en Europe, l’idée est née de faire de Bruxelles, le lieu des fêtes européennes du vin.

Rosé, blanc ou rouge ? Les vignerons du festival ont travaillé en amont, comme chaque année, pour proposer des assemblages de vins de Bordeaux avec les plats, les fromages et les desserts. Pour chaque dégustation, le vin le plus adéquat est conseillé.

Partage et dialogue

"Les chefs et les vignerons s’entendent très bien. Ils se voient ici pendant quatre jours où ils échangent et s’intéressent au travail de chacun. C’est un véritable échange entre vignerons et chefs ", explique le directeur de l’événement. Ici, tout est transformé sur place. "Les cuisines sont ouvertes, cela permet de casser les barrières entre les clients et les cuisiniers", déclare Micha Kapetanovic. C’est aussi un bon moyen de se laisser séduire par les odeurs alléchantes qui enivrent tout l’espace.

Un des cuisiniers participant confie, "je travaille dans mon restaurant en cuisine ouverte, et je remarque que les gens ont peur de nous parler. Surement à cause de nos toques, cela met une barrière entre les clients et nous. Ici, on laisse la toque de côté, on dialogue, c'est différent". Ici, on ne vient pas seulement pour manger et boire mais pour échanger, découvrir des restaurants et vivre une expérience sympathique en se faisant servir par les véritables chefs.