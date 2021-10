Le festival des chorales LGBTQI+ "Various Voices" se tiendra à Bruxelles en 2026

Various Voices, le festival international des chorales LGBTQI+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes et autres) aura lieu à Bruxelles en 2026, a annoncé samedi visit.brussels, l'office du tourisme et des congrès.

La capitale belge était en lice avec Barcelone (Espagne) pour décrocher l'organisation de ce festival qui a lieu tous les quatre ans. C'est la candidature de la chorale Sing Out Brussels!, chorale LGBTQI+ créée en 2018, qui l'a emporté. Les porteurs du projet font valoir la ferveur réputée de Bruxelles dans la défense des droits LGBTQI+ et l'importance de chanter de concert dans la capitale européenne en écho aux attaques contre la communauté qui ont eu lieu ces dernières années dans différents pays.

Various Voices est porté par Legato, fédération européenne des chorales LGBTQI+. Ce sont ses membres et son conseil d'administration qui ont départagé les villes-candidates via un vote en ligne, dont les résultats ont été communiqués ce samedi.

Bruxelles accueillera une centaine de chorales et près de 4.000 choristes issus de l'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie ou encore d'Océanie. Le festival se déroulera sur 5 jours en juin 2026. Il y aura des concerts en salle, mais aussi des événements gratuits en plein air, notamment sur la Grand-Place de Bruxelles. Point d'orgue du festival, une soirée intitulée "Let your heart be heard" (Laisse ton coeur se faire entendre), slogan de cette 16e édition, rassemblera toutes les chorales participantes pour interpréter une oeuvre composée pour l'occasion.

Bruxelles succède ainsi à Londres, Dublin et Munich qui ont accueilli les précédentes éditions. Le prochain festival aura lieu à Bologne en juin 2023. Il a été repoussé d'un an en raison de la crise sanitaire.