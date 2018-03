Le directeur d'Uber demande de "travailler tous ensemble pour améliorer la mobilité à Bruxelles"

Alors que quelque 650 taxis manifestent ce mardi à Bruxelles contre Uber, le directeur général d'Uber Belgique, Joost Verdriesen estime, dans une carte blanche, que "tous les chauffeurs professionnels ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la mobilité à Bruxelles".

"Les nouveaux services doivent offrir une alternative crédible à la voiture individuelle et se développer en complémentarité des transports en commun. Mais les taxis et les chauffeurs LVC ont un rôle central pour soutenir ce changement d'habitude et permettre à tous de bénéficier d'une meilleure mobilité", écrit-il notamment.

"Si nous sommes pleinement engagés à travailler avec l'ensemble du secteur - y compris avec les taxis - pour améliorer la mobilité à Bruxelles, les restrictions réglementaires limitent les avantages de notre application aux chauffeurs LVC", ajoute-t-il en reconnaissant toutefois qu'Uber "a fait des erreurs" en voulant changer la manière dont les gens se déplacent.

Tous les chauffeurs ont un rôle à jouer

"Nous voulons changer la façon dont nous menons nos activités, en plaçant l'intégrité au cœur de nos décisions et nous travaillons pour mériter la confiance des villes dans lesquelles nous opérons. Bruxelles n'est pas une exception", poursuit Joost Verdriesen.

"Nous pensons que tous les chauffeurs professionnels ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la mobilité à Bruxelles et nous voulons être un partenaire constructif de toute réforme qui sert les intérêts des chauffeurs, des passagers et de la ville de Bruxelles", conclut-il.