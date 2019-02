Le diplôme d'ingénieur, toujours la voie royale pour trouver un emploi?

Mercredi 13 février. La foule des grands jours, à l'amphithéâtre Richard Stiévenart. La Faculté Polytechnique de l'UMons a invité une septantaine d'entreprises, toutes intéressées par les profils d'ingénieurs. Axa, EDF, Engie, Alstom, AG Insurance, I-Care et bien d'autres sont présents. Objectif: trouver la perle rare. "Hé bien...on est beaucoup de perles rares, alors", sourit Camille. Etudiante en dernière année, option Informatique gestion et mathématique, la jeune fille n'est pas angoissée par la recherche d'emploi. "Mon meilleur ami, par contre, a choisi des études de théâtre", il est nettement moins optimiste confie-t-elle. Les années précédentes, une bonne quarantaine de recruteurs potentiels participaient à la Journée des Entreprises. Cette année, s'ils sont aussi nombreux, cela s'explique sans doute par la pénurie sur le marché du travail. Selon une enquête récente de la Fabi (la Fédération d’Associations Belges d’Ingénieurs civils et de Bio-ingénieurs), il manque 500 diplômés en Belgique francophone.

Alexis fait partie des chanceux. Son contrat est déjà signé, alors qu'il termine seulement son master. "J'ai fait mon choix! J'ai la chance d'avoir trouvé une entreprise géniale, conforme à mes valeurs professionnelles et humaines", confirme le jeune étudiant en informatique gestion et mathématiques. "C'est la grande richesse de ces études d'ingénieur, avoir le choix !" Se sachant courtisé, a-t-on tendance à faire monter les enchères? "Oh, pas forcément. Les conditions que l'on m'a proposées étaient assez comparables, de toutes façons". Nous croisons d'autres étudiants en Master 2. Pas encore engagés, mais tout aussi détendus qu'Alexis. "Signer aujourd'hui? Non, je ne crois pas. On va d'abord comparer les offres". Ils n'hésiteront pas à faire jouer la concurrence, et négocier avec des employeurs potentiels certains "packages" et avantages. "Mais ce que j'aimerais surtout, c'est trouver un emploi qui me permette de voyager", précise l'un d'eux. "Moi j'aimerais trouver une entreprise qui me permette d'avoir du temps, en dehors du travail", ajoute Camille.