Bruxelles: le Dimanche sans voiture a débuté à 9h30

Point fort de la semaine de la mobilité, le traditionnel Dimanche sans voiture c’est aujourd’hui dans la capitale de 9h30 à 19 heures. Bruxelles devient ainsi la plus grande zone fermée aux voitures d’Europe.

Le Dimanche sans voiture se déroule à l’intérieur du Ring. Ce dernier reste ouvert et dirige les automobilistes vers des parkings de dissuasion. Dans la capitale, la circulation est interdite aux voitures sauf pour les taxis, les autocars, les personnes munies d’une dérogation et les services de secours. Une autorisation est aussi donnée aux personnes handicapées munies de leur carte.

Pour des raisons de sécurité, les tunnels sont fermés et la vitesse est limitée à 30 km/h dans toute la capitale. Quant aux transports publics de la Stib ils seront gratuits.

Le Code de la route reste bien sûr d’application pour tous les usagers.

Les festivités

Certaines activités n’auront pas lieu puisqu’il faut éviter les grands rassemblements, mais de petites activités auront tout de même leur place, sur base d’une inscription pour contrôler l’affluence. Et puis, c’est aussi l’occasion de parcourir les nouvelles infrastructures cyclables. La porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry : " la spécificité de cette édition, avec la crise sanitaire, c’est qu’il y aura toute une série de festivités qui n’auront pas lieu. Les grands rassemblements dans le centre-ville doivent être évités. Il y a, par contre, toute une série de petites activités comme les journées du patrimoine avec des visites guidées sur inscription. En termes de mobilité on encourage vraiment les Bruxellois ou les visiteurs à profiter avec leur bulle rapprochée de pouvoir se déplacer tranquillement à vélo, à pied, en trottinette et éventuellement de découvrir les nouvelles infrastructures cyclables et autres qui ont été créés récemment ".

Cette année, les zones de polices auront une attention particulière au respect des règles sanitaires.