Le dimanche était noir: le jour où le Vlaams Blok a triomphé aux élections

C’est l’histoire d’un dimanche devenu noir, l'histoire du jour où le Vlaams Blok a pour la première fois triomphé aux élections et est devenu un grand parti. Il y a 27 ans la politique belge a changé de visage.



Le 25 novembre 1991. C’est le branle-bas de combat à la RTBF. La soirée électorale bat son plein. Entre les Jean Gol et les Guy Spitaels, un homme, scrute un écran monochrome. C’est le directeur du Centre d’information Socio Politique, Xavier Mabille. Un puits de sciences, c’est lui qui valide les résultats et qui est chargé des premières analyses en plateau. Et il va annoncer du jamais vu...



Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

