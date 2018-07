Le deuxième plus grand porte-conteneurs au monde à Anvers pour 24h

Le Cosco Shipping Universe s'est amarré à Anvers hier après-midi. Avec ses 400 mètres de long et 58,6 mètres de large, il s'agit du plus gros navire jamais vu dans le port. Sa particularité est son énorme capacité de 21.237 conteneurs soit un millier de plus que ses concurrents de dimension semblable.

Durant cette escale de 24h à Anvers, le bateau va décharger 1000 conteneurs contenant notamment de l'électronique, des meubles, de l'alimentation, des produits chimiques, du textile, de l'acier, ou encore des chaussures de sports. 2400 conteneurs seront également chargés pour l'export. Des produits tels que de l'acier, du papier, des tapis, des voitures, du bois, de la bière ou autres. Le Cosco shipping Universe reprendra la mer ce soir vers Rotterdam et puis vers l’Asie.

Aujourd'hui, des navettes ont été mises en place pour permettre au public d'admirer de plus près ce géant des mers.

Anvers dans le top 20

Le port d’Anvers est dans le top 20 des plus grand ports au monde avec Los Angeles, Singapour ou encore Shanghai et il est même le deuxième européen après Rotterdam avec les 224 milions de tonnes de marchandises qui y transitent par an dont la moitié via conteneurs. Ces dernières années, le porte d'Anvers avait donc investi pour pouvoir accueillir des mastodontes tel le Cosco Shipping Universe qui nécessite 16m de tirant d’eau.

En 2017, le port a accueilli 128 bateaux d’une envergure similaire. Le port génère 60.000 emplois directs et 82.000 emplois indirects et souhaite encore développer ses activités pour rester concurrentiel.