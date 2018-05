Le destin des enfants serpents du Congo, nés d'un viol: un éternel combat

Le regard fuyant, la voix fébrile, peu sûre d’elle, Sifa se prête tout de même au jeu des caméras. Sifa n’a pas eu la chance de connaître sa maman, décédée à sa naissance. C’est son oncle qui l’a recueilli. Mais il a d’autres bouches à nourrir et n’a pas le temps de s’occuper de sa nièce. Sans argent, elle ne peut pas s’offrir le luxe d’aller à l’école, alors elle erre chaque jour dans les rues de Bukavu pour faire passer le temps. Un quotidien pesant, mais qui ne l’empêche pas de rêver : "Si je pouvais, plus tard, je voudrais devenir médecin !".

En République démocratique du Congo, les violences sexuelles sont légion : 1152 femmes seraient violées par jour, soit 48 viols par heure en moyenne. Avec une population d’environ 80 millions d’habitants, la RDC détient un triste record. Un acte qui est souvent commis dans le but de détruire la femme et, par ricochet, toute une communauté. Mais ces atrocités ne sont pas sans conséquences, les enfants issus de ces viols sont fréquents. Ils seraient aujourd’hui quelques milliers au Kivu, à l’est du Congo.

Être un enfant serpent, c’est être marginalisé

Communément appelés "enfants serpents", ils sont discriminés et rejetés par la population. Christine Deschryver, directrice de la Cité de la Joie à Bukavu, explique ce qualificatif peu avantageux : "Le serpent, c’est un animal à corps froid, un peu comme une anguille ; à chaque fois qu’on essaye de l’attraper, il glisse, on ne sait pas où il va et on a peur du serpent. C’est ce que j’ai entendu, c’est pour ça qu’on les appelle les enfants serpents. Le serpent, c’est quelque chose de démoniaque, d’abominable". Une définition qui illustre bien les difficultés de ces enfants à s’intégrer dans leur communauté.