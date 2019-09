Le délicat travail des démineurs: 200 tonnes de munitions trouvées tous les ans en Belgique

200 tonnes de munitions retrouvées chaque année

Ce 12 septembre est la journée d’hommage aux démineurs. Le service de déminage de l’armée intervient plusieurs fois par jour en Belgique : parfois pour des colis suspects, souvent pour détruire d’anciennes munitions comme celles-là.

La guerre a laissé d'innombrables engins explosifs enfouis dans le sol. Avec le temps et le travail des champs, les obus remontent à la surface. Plus de 200 tonnes d’anciennes munitions sont retrouvées chaque année, souvent par des agriculteurs. Pour éviter tout accident, ces engins doivent être démantelés par les démineurs du SEDEE, le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs.