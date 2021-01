Le défi de l’isolement des étudiants internationaux

Arrivés en pleine pandémie, les étudiants internationaux ont dû composer avec la situation sanitaire. Venant de l’autre bout du monde pour les uns, du pays voisin pour les autres, aucun n’a de véritable repère, physique ou social. Et cette absence de contact social peut en amener certains à l’isolement.

Catherine vient du Québec. Malgré des débuts difficiles, à vouloir rester seule, enfermée dans sa chambre, elle s’est rapprochée de ses co-kotteurs avec le confinement de novembre. "Aujourd’hui, la solitude est beaucoup moins présente. Je peux dire que ce sont des amis comme ceux que j’ai au Québec. Mais lorsqu’ils retournent chez eux le week-end, c’est un autre défi. Ils ne considèrent pas leur kot comme leur “chez-soi” alors que moi, toute ma vie est entre ces quatre murs." Malgré tout, elle s’estime chanceuse et pense surtout aux plus isolés, comme Magdelaine.

Cette Française de 21 ans a débuté son master en études européennes avec une quarantaine particulièrement pénible : sans internet et surtout seule dans son studio, elle a trouvé le temps long. Aujourd’hui, quatre mois plus tard, la situation n’a pas beaucoup évolué. Après avoir usé et abusé des plateformes de streaming, Magdelaine tourne désormais en rond. Elle n’a rencontré que la moitié des étudiants de son master et ceux-ci ne restent que des connaissances. "Je les ai vus quatre fois donc je ne sais pas quoi leur dire par message. Des amis, on ne peut pas vraiment s’en faire. Je garde contact avec mes amis de France mais je n’ai pas la proximité physique."

Le Service d’aide aux étudiants de l’UCLouvain a également relevé ces difficultés de solitude et d’intégration, habituelles en temps normal, fréquemment reliées à la pandémie ces derniers mois. "Une partie des étudiants internationaux nous témoigne qu’ils sont vraiment fort isolés parce qu’ils ont dû commencer par une quarantaine, n’ont pas eu le temps de créer du lien avec les étudiants de leurs cours. Ils sont isolés parce qu’isolés de leur famille et parfois inquiets pour elle. Et se rajoute pour certains une dimension économique : ils ne trouvent pas le job qu’ils espéraient pour financer leurs études", explique Florence Vanderstichelen, directrice du Service d’aide aux étudiants.

Déçue de ne pouvoir découvrir Louvain-la-Neuve, la Belgique et ses alentours, de ne pouvoir sortir et faire la fête, Magdelaine a l’impression de perdre son temps. "Je sacrifie ce que j’avais prévu en France, en me disant que ce sera bien voire mieux, que ce sera de la découverte. Tout ça pour finalement me dire que je ne vais pas le faire parce que tout est fermé et que je me retrouve semi-confinée ici." Alors, lorsqu’elle a besoin de se changer les idées, elle sort et se promène dans la ville. Munie de son appareil photo, elle aime se perdre et ainsi découvrir Louvain-la-Neuve à sa façon. "Se promener c’est bien mais ce n’est qu’une solution temporaire."