Le déconfinement est-il raisonnable ou trop rapide ?

Emmanuel Bottieau sur le plateau de Questions en prime. © rtbf.be

Pour la majorité des citoyens, les bulles vont s’élargir. Peut-on aller vers un déconfinement massif ou devons-nous imposer un nouveau chiffre de contacts ? Emmanuel Bottieau, infectiologue et professeur, institut de médecine tropicale d’Anvers, donne une réponse nuancée : " il faut rester progressif. C’est difficile de mettre des chiffres sur le nombre de personnes à voir. Notamment à cause des écoles. ". Le professeur rappelle que les principes de bases : distanciation sociale et limitation des contacts restent très importants pour éviter d’éventuels rebonds de l’épidémie. " Je ne pense pas qu’il faut mélanger tout le monde immédiatement, mais si les systèmes de dépistages fonctionnent bien, on va pouvoir élargir le nombre de gens que l’on voit. "