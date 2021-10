Le Covid Safe Ticket entre en vigueur ce 15 octobre à Bruxelles, le 1er novembre en Wallonie: comment ça marche?

La Wallonie vient d'annoncer l'introduction du Covid Safe Ticket à partir du 1er novembre alors que le gouvernement bruxellois passe à l’action : le Covid Safe Ticket sera mis en œuvre dans la région capitale ce vendredi. Comment ça marche ? Comment se procurer ce pass sanitaire ? Voici les réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

Le Covid Safe Ticket s'apparente au certificat européen Covid. Ce certificat contient un code QR qui sera scanné à l’entrée de l’événement extérieur qui utilise ce système: si vous avez un certificat valable, vous pouvez rentrer. L’objectif de ce pass sanitaire est de protéger la santé des citoyens et maintenir la vie économique et sociale.

Pour obtenir le précieux sésame, vous avez le choix entre 3 possibilités:

un certificat de vaccination reconnu et complet datant de plus de 13 jours

un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures

un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum

Les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus et qui présentent un certificat de rétablissement de moins de six mois peuvent aussi obtenir un code QR pour le Covid Safe Ticket.

Tous les certificats sont téléchargeables via l'application Covidsafe. Si vous ne disposez pas de smartphone, le certificat de vaccination peut être envoyé via la poste en appelant le call center au 02 214 19 19.

Attention, il n'est pas possible d'imprimer en format papier directement depuis l'application Covidsafe. Par contre, vous pouvez imprimer ce document en vous connectant sur le site masanté.be.

►►► À lire aussi : Covid safe ticket : comment installer et utiliser l’appli itsme®

Vous pouvez vous inscrire de différentes manières sur ce site fédéral. Si vous n'avez pas de lecteur de cartes d'identité , vous pourriez par exemple installer l'application Itsme: voici comment procéder

L'utilisation du CST s'applique aux visiteurs/clients des secteurs et évènements concernés (cf. plus loin). Ce pass sera obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans à l’intérieur des bars, restaurants, centres sportifs et salles de fitness, lieux culturels, boîtes de nuit…

Il sera obligatoire dès 12 ans pour les événements dits de masse (concert en plein air par exemple) mais aussi dans le cadre d’une visite dans un établissement de soins (hôpital, maison de repos…)

Les personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l'établissement ou de l'organisateur d'évènements ne devront pas obligatoirement posséder le pass sanitaire. "Le CST ne sera applicable qu’aux visiteurs", indiquait le ministre bruxellois Ecolo Alain Maron. "Le CST ne sera pas applicable aux travailleurs, collaborateurs, bénévoles, organisateurs, gestionnaires d’un événement ou d’un établissement soumis au CST."

Idem pour les personnes qui viennent pour des soins, en recevoir ou en donner. Par exemple, un patient qui a rendez-vous dans un hôpital, un parent accompagnant son enfant se rendant à une consultation ou une kinésithérapeute qui va prodiguer des soins dans une maison de repos.

►►► À lire aussi: Covid Safe ticket à Bruxelles dès le 15 octobre : qui sera exempté ?

Le personnel d’entretien ou de nettoyage ne doit pas forcément avoir un CST s'ils sont par exemple amenés à réparer une installation. Les groupes scolaires ont aussi été soustraits à l’obligation de présenter un Covid Safe Ticket. "Il s’agit des groupes scolaires ou des personnes qui se présentent en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire. [...] Si une classe se rend à une exposition, le groupe "classe" n’est pas soumis au CST même si le CST devait s’appliquer plus généralement dans ce lieu-là", ajoutait le ministre bruxellois Maron.

Les évènements de masse (à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l'extérieur)

Les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif (à partir de 50 personnes)

L'horeca (pour les clients des restaurants et cafés à l'intérieur, pour les restaurants et espaces de congrès ou de foire des hôtels)

Les clubs de sport et de fitness (en intérieur et à partir de 200 personnes à l'extérieur)

Les foires commerciales et congrès

Les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables

Les dancings et discothèques

Si l’on reste sous les marges de 50 personnes en intérieur et de 200 en extérieur, le CST n’est pas obligatoire dans les événements privés. Le pass sanitaire n'est pas non plus requis dans les transports publics, les services publics, les magasins et les centres commerciaux ou sur le lieu de travail.

Si vous n’êtes pas en possession d’un Covid Safe Ticket, on vous refusera en théorie l’entrée dans de différents établissements. Néanmoins, il se peut que certains lieux refusent d’appliquer les règles.

Dans ce cas, les visiteurs ainsi que les organisateurs risquent des sanctions : en tant que visiteurs, vous encourez entre 50 et 500 euros d'amende. Pour les organisateurs, l’amende varie entre 50 à 2500 euros, sans prendre en compte les sanctions administratives possibles.

De façon générale, le masque reste imposé à tous ceux qui, dans les circonstances énoncées plus haut, ne sont pas soumis au CST. Par exemple, pour les jeunes de 12 à 16 ans ou dans un événement en extérieur rassemblant moins de 200 personnes...

Le masque reste obligatoire pour le personnel travaillant dans les établissements cités plus haut. Il l’est également pour les consultations à l’hôpital et pour les patients et ceux qui les accompagnent.