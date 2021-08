Le Covid-19 circule-t-il près de chez vous ? Sciensano met en libre accès ses analyses des eaux usées, un outil pour suivre l’évolution de l’épidémie

© Tous droits réservés

Concrètement, on y retrouve les résultats de 42 stations d’épuration qui couvrent 45% de la population belge (40% de la Flandre, 35% de la Wallonie et presque 100% de la Région bruxelloise). "L'hypothèse retenue est que plus une zone est densément peuplée, meilleure est la qualité des résultats, et au plus proche leur correspondance avec les chiffres d'incidence des cas positifs au Covid-19", nous explique Marie Lesenfants, responsable du projet chez Sciensano.