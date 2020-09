Le corps d’une jeune fille disparue depuis samedi dans l’Isère retrouvé dans un ruisseau

Le corps découvert lundi à Villefontaine (Isère, sud-est de la France) est bien celui de Victorine, une jeune fille de 18 ans disparue depuis samedi soir, a annoncé lundi la procureure de la République de Vienne Audrey Quey.

"Il est trop tôt pour dire à quand remonte la mort", a indiqué Mme Quey, précisant qu’un premier examen externe du corps "n’avait pas permis d’identifier les causes" du décès.

La dépouille avait été retrouvée quelques heures plus tôt, "immergée dans un ruisseau difficile d’accès".

La procureure a annoncé le lancement d’un appel à témoins.

La sœur aînée de la jeune disparue avait déjà lancé un appel dimanche sur les réseaux sociaux, partagé plus de 47.000 fois, postant des photos de la disparue et décrivant sa tenue samedi (jean, sweat-shirt rose, baskets). Précisant la localisation de son dernier appel à 19h00, non loin du domicile familial, elle assurait qu’il "ne s’agit pas d’une fugue, ce n’est absolument pas son genre".

Une enquête a été ouverte sous les chefs d’enlèvement, séquestration et homicide volontaire.

M. Quey a indiqué qu’elle se dessaisissait "dès ce soir" du dossier au profit du pôle criminel de Grenoble.