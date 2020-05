Le coronavirus va-t-il avoir un impact durable sur nos relations sociales ?

4 images En quoi nos rapports aux autres seront-ils modifiés à l'avenir? © Monkey Business Images/shutterstock.com

Depuis le début de cette crise, nos habitudes de vie ont bien changé. Contacts physiques limités, port du masque ou encore généralisation du plexiglas. Mais ces nouvelles pratiques sont-elles destinées à perdurer dans le temps ? Éléments de réponse. "L’être humain est intrinsèquement social" C’était un geste bien ancré dans notre quotidien : la bise. Mais nous avons dû l’abandonner pour d’autres façons de se saluer. Cela dit, pour Vincent Yzerbyt, Professeur de psychologie à l’UCLouvain, la bise comme la poignée de main ne sont pas voués à disparaître de nos sociétés. "L’être humain est intrinsèquement social", explique Vincent Yzerbyt, "nous avons besoin des autres, d’être en contact avec eux. Sur un plan virtuel, à distance, d’une part, mais aussi d’un point de vue plus charnel d’autre part. C’est pourquoi, après le déconfinement et donc dans quelques mois, il ne fait aucun doute que nous retrouverons des habitudes qui sont plus traditionnelles et jalonnent la vie de l’homme."

Le visière en plexi permet notamment aux hommes barbus de bénéficier d'une protection maximale. © Joséphine Turli La visière en plexiglas, le masque de demain ? Nos courses aussi ont pris une nouvelle tournure. Des plexiglas ont notamment fait leur apparition aux caisses. Parfois aussi sous forme de visière posée sur le front des employés. "C’est parce que le masque est moins efficace quand la personne a une barbe", nous explique Rudi Schautteet, le directeur des ressources humaines chez Brico. "Dès lors que nous avons imposé le masque à nos collaborateurs, nous avons proposé l’alternative en plexiglas pour ceux qui portent une barbe afin de leur permettre une protection maximale."

La visière a été adoptée lors de certains conseils municipaux français. © France Télévision Et qu’en sera-t-il de la vie citoyenne ? Un exemple parmi d’autres : les conseils communaux. Pourra-t-on encore y assister quand ils auront repris en présentiel ? Côté français, les visières en plexiglas sont utilisées. "Je comprends que ce type de dispositif soit adopté si les lieux ne sont pas suffisamment spacieux pour respecter les règles de distanciation sociale", comme Joël Riguelle, le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe. "Chez nous, la salle des fêtes, plus grande que celle du conseil communal, est disponible et c’est sans doute celle-là que nous utiliserons quand les conseils reprendront. Quant à la presse et au public, nous verrons combien de personnes se présentent et ferons entrer les gens en fonction de la capacité de la salle en question."

Ce masque est belge, réutilisable et permet un degré de filtration ajustable. © Sarah Devaux Dentiste : une profession à risque Qu’en sera-t-il des soins de santé à l’avenir ? Le dentiste, par exemple, est particulièrement exposé à la salive. Pour son cabinet bruxellois, Alex Vanhoutte a investi dans un masque plus élaboré, 100% belge et réutilisable. "C’est un masque en plusieurs parties, une partie qui est étanche d’une part et deux disques à dévisser d’autre part. A l’intérieur, des filtres à changer. L’avantage de ce masque, outre son aspect durable, c’est qu’on peut choisir le degré de filtration que l’on veut et obtenir l’équivalent d’un FFP2, voire d’un FFP3 qui est le maximum qu’on puisse avoir en la matière", commente Alex Vanhoutte. Car certaines manipulations propulsent de microgouttelettes jusqu’à 7 mètres. Pour le dentiste, c’est sûr, sa profession va devoir s’adapter pour l’après-coronavirus. Des "accommodements raisonnables avec le virus" pour citer Marius Gilbert. Selon lui, une vie réinventée va démarrer. Avant un retour à la normale, dans plusieurs mois.