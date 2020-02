Le coronavirus touche l'informatique: pièces détachées introuvables, délais de livraison allongés

Certains magasins d'informatique accusent le coup en Belgique. Des processeurs fabriqués en Chine peinent à arriver. Pourtant, ils équipent de nombreux ordinateurs. Les délais pour obtenir certains types de portables sont passés de six semaines à trois mois.

De six semaines à trois pour mois pour une livraison - © Tous droits réservés

Une spéculation sur les prix ?

Pour les entreprises, il est parfois compliqué de trouver des alternatives pour fournir leurs clients. Dans certaines sociétés, la situation est tout à fait inédite. Il a fallu prévenir les acheteurs de retards. Ceux-ci semblent se montrer compréhensifs par rapport à ce cas de force majeure.

Les stocks se vident... Plus que la maladie, il s'agit de la conjonction de trois raisons: l'apparition du virus, le ralentissement de l'activité dans les entreprises à la fin de l'année 2019 et la fête du nouvel an chinois.

"Trouver des produits alternatifs, c’est fort difficile. Souvent, les produits que nous avons vendus sont des produits qui sont certifiés et approuvés par le client final. On ne peut donc pas changer de modèles comme ça du jour au lendemain même si des produits équivalents existent." explique Bernard Verstraeten, administrateur Eu Tronix, distributeur de matériel électronique pour l’identification automatique.