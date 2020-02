Le coronavirus propage aussi son lot de rumeurs et de canulars

L’ail bouilli, certains sirops pour la toux, des morts dont on ne parle pas, etc. Bon nombre de canulars, fausses idées et fake news pullulent sur les réseaux sociaux depuis la propagation du Covid-19 partout dans le monde.

Dernièrement, c’est l’utilisation de la chloroquine qui a alimenté les débats autour du coronavirus. Cette molécule déjà connue et utilisée pour traiter le paludisme a été vantée par plusieurs chercheurs et médecins comme efficace aussi sur le Covid-19. Pour l'instant, il n'y a pas de réel consensus scientifique pour autant.

Ce panel pousse les médias et les organisations internationales à démentir ces remèdes de grands-mères ou autre idées farfelues. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a donc publié un article pour en finir avec les idées reçues à propos du coronavirus.

Une vingtaine d’idées préconçues ou rumeurs sont déconstruites. Mais les réseaux sociaux continuent d’être alimentés par ce mélange d’humour et de croyances.

Par exemple : la neige et le temps froid ne peuvent pas tuer le nouveau coronavirus. La prise de cocaïne ne protège pas non plus du virus, cette drogue est très addictive et illégale, mais son usage n’a rien protecteur.