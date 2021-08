Le coronavirus laisse des traces : les maisons de repos attirent moins de personnes âgées (-6,5%)

La pandémie de Covid-19 laisse des traces dans les maisons de repos. Non seulement de nombreux résidents sont morts lors des deux premières vagues au printemps et à l’automne 2020 mais elles enregistrent désormais moins de nouvelles inscriptions. La tendance est significative malgré le haut pourcentage de vaccination dans les MR, comme le démontre la dernière enquête menée par les Mutualités Libres auprès des établissements de Bruxelles et de Wallonie.

Si l’on compare 2020 à 2019, la fréquentation des maisons de repos a diminué de 6,5%, ce qui s’explique par deux facteurs alors que d’année en année, la tendance était plutôt à la hausse, selon le directeur général des Mutualités libres, Xavier Brenez : "Le premier facteur est la surmortalité importante lors des deux premières vagues de l’épidémie de coronavirus, en mars avril et en novembre. On voit que la surmortalité dans les maisons de repos s’élève à plus de 39% à Bruxelles et à plus de 31% en Wallonie, avec effectivement un impact très important sur les deux vagues. Mais il y a une deuxième explication : les entrées dans les maisons de repos ont diminué d’un tiers entre 2020 et 2021".

Cette baisse de fréquentation est surtout marquée chez les personnes âgées non dépendantes, "parce que ces personnes ont d’autres choix et elles les ont privilégiées aux maisons de repos. On constate également une baisse chez les personnes fortement dépendantes, mais il y a moins d’alternatives", analyse Xavier Brenez. Cette tendance a été amorcée il y a quelques années et la crise sanitaire a fonctionné comme un accélérateur.