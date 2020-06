Le coronavirus en pleine expansion au Chili: le taux de nouvelles contaminations a largement dépassé le "pic" belge

Alors qu'en Europe, l'épidémie est en régression importante, voire dans certains pays en phase de disparition, l'Amérique latine souffre toujours de l'épidémie de coronavirus. Le Brésil, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19, compte désormais 32.548 morts et rien ne semble pouvoir arrêter la progression du nouveau coronavirus dans ce pays. Les chiffres, que la communauté scientifique juge grossièrement sous-évalués, situent le géant latino-américain à la quatrième place mondiale pour les morts, derrière les Etats-Unis - qui restent de loin le pays le plus durement frappé avec 107.000 morts - le Royaume-Uni (39.728) et l'Italie (33.530).

Le Brésil, dont le président Jair Bolsonaro appelle régulièrement à la levée des restrictions pour préserver l'économie et l'emploi, représente plus de la moitié des cas de contamination et des morts du Covid-19 en Amérique latine.

Mais le Chili est aussi frappé de plein fouet par l'épidémie. Les autorités ont décidé de prolonger pour une quatrième semaine le confinement à Santiago.

Lorsqu'on examine les chiffres, on se rend d'ailleurs compte que non seulement le virus est toujours en pleine expansion dans le pays, mais aussi qu'en terme de cas par habitant, le Chili a déjà dépassé (et de loin !) les pics de nouvelles contaminations par jour, en Chine, Italie, Espagne, ou même qu'en Belgique.