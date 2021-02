Le coronavirus aura-t-il définitivement la peau de nos rituels occidentaux de salutation ?

Un an. Cela va bientôt faire un an que nous nous abstenons de nous serrer la main, de faire le bisou du matin à nos collègues préférés, mais qu’on s’abstient aussi de serrer dans nos bras un(e) ami(e) hors de notre bulle, avec qui nous partageons bons moments et mauvaises nouvelles. Un an. Et demain ? Et après ? Va-t-on les retrouver, nos habitudes, nos rituels, nos coutumes ?

Peut-être pas.

Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’Ulb le note d’emblée : "des études montrent que la gestuelle "physique" (y compris donc le toucher) tendait déjà à diminuer même avant la crise du Covid (études d’observation dans des aéroports), notamment en raison de l’usage du téléphone. Chacun est de plus en plus recroquevillé sur son téléphone".

Sauf que. Il suffit que l’être humain soit privé de quelque chose pour qu’il en ait envie.

Etude allemande

Des chercheurs de l’Université de Trêves, en Allemagne, Xenia Matschke et Marc-Olivier Rieger, se sont interrogés, dans une étude terminée en novembre 2020 sur les changements d’attitude que la crise du Covid 19 a provoqués en matière de serrages de mains et de bisous, au sein, majoritairement (64,2%), de la population étudiante de l’université. Une étude en deux vagues, qui correspondent aux deux vagues de la pandémie, avril/mai et septembre octobre.

Et ils se sont interrogés sur l’éventuelle permanence de ces changements.

Lors de la première vague, 76% des personnes interrogées avaient arrêté de serrer la main, et 22,8% de faire un bisou (ce dernier résultat étant à relativiser, les Allemands étant moins prompts à saluer avec un bisou que nous). A long terme, pour le même échantillon, 44,2% se disaient prêtes à recommencer à serrer la main.

Deuxième vague

Lors de la deuxième vague, curieusement, on tombait à 33,6% ayant arrêté de serrer la main et, sur le long terme, on retrouvait un pourcentage proche (42,4%) de personnes prêtes à reprendre leurs habitudes.

Cette chute de 76 à 33% est corrélée, notent les chercheurs, à une certaine adhésion aux théories circulant dans la population que la pandémie n’est "pas si dangereuse que le gouvernement le dit", ou que les "mesures de protection sont largement exagérées".

Reste que si l’on additionne les pourcentages des personnes qui comptent serrer la main "moins souvent", "seulement exceptionnellement", et "plus du tout", on obtient 57,6% de répondants qui entendent changer de comportement. Si Xenia Matschke et Marc-Olivier Rieger soulignent qu’on ne peut pas en rester là et qu’il faudra poursuivre les études sur un plus long terme, ils remarquent que la pandémie a vraiment changé les habitudes de salutations.

Tout comme elle a rendu une population occidentale peu réceptive jusqu’ici aux comportements asiatiques (ne pas se toucher, porter un masque dans les lieux publics) bien plus attentive aux gestes barrière.

Et c’est intéressant, car ce n’est pas si simple pour l’être humain de changer d’habitudes, ou de rituels.

"Lorsque nous apprenons quelque chose pour la première fois, cette information est transmise au cortex cérébral. Après plusieurs répétitions, le comportement en question devient une routine. Les informations correspondantes progressent ensuite jusqu’aux ganglions de la base, au plus profond du cerveau. Elles y sont enregistrées comme des procédures fixes qui ne peuvent plus être supprimées.

Remplacer une vieille habitude par une nouvelle est donc l’une des choses les plus difficiles à faire", note le professeur Gerhard Roth, professeur en physiologie comportementale et en neurobiologie du développement à l’Université de Brême, interrogé sur le site du groupe Sanitas, l’un des leaders de l’assurance maladie en Suisse.

Souffrance-récompense

"En tant que chercheur en neurosciences, je suis certain d’une chose : les facteurs qui peuvent modifier notre comportement de manière fondamentale sont minimes. Outre la répétition, il faut une certaine souffrance, ou la perspective d’une récompense. Et l’ultime motivation pour changer son comportement vient toujours de l’extérieur".

Traduction : la souffrance, c’est la menace de tomber malade ou de contaminer des personnes chères. La récompense : rester en bonne santé et protéger les siens.

Et l'ultime motivation, c'est bien cette fichue pandémie qui n'en finit pas de ne pas finir.

Changer sa grille de lecture

"La transition peut être plus difficile dans des cultures plus tactiles", relève encore Olivier Klein. "Il importe de changer sa grille de lecture : on ne doit plus voir la distance qu’exprime l’autre comme manifestant une relation de distance psychologique. Il faut la voir au contraire comme un geste de solidarité / protéger l’autre (comme le masque)". Il faut noter que même une poignée de main communique beaucoup (pas nécessairement moins qu’un "bisou" matinal). Il faut donc trouver d’autres moyens de compenser la perte de cette manifestation de sa relation à l’autre, à travers la parole et des formes de langage non verbal qui n’impliquent pas de se rapprocher de l’autre.

Inspiration

Et voilà qui peut nous inspirer sur le long terme.

Déjà, le bien connu "check" ou "fist bump" (poing contre poing), le "Wuhan Shake" (se taper le pied, mains dans les poches) ont séduit pas mal de monde. Le waï ou Namasté (incliner la tête, les mains jointes) a un avantage certain : on garde ses microbes au creux des mains tout en montrant une attitude de sympathie, ou de déférence (selon l’inclinaison de la tête), le "Spock" (faire un V entre le majeur et l’annulaire, façon Star Trek) instaure une connivence, le "Air Shake" (mimer le fait de serrer la main) parle à tout le monde.

20 à 250 jours pour une nouvelle habitude

Mais on ne défait pas si facilement des coutumes ou des rituels ancrés depuis des siècles dans nos habitudes. Tant la poignée de mains (à l’origine, tendre la main c’est montrer qu’on n’est pas armé, secouer la main de l’autre, c’est s’assurer que lui non plus) que le baiser (de paix, d’amitié, de tendresse, filial ou amoureux sur la bouche ou sur la joue) ont traversé les âges. On dit qu’il faut entre 20 et… 250 jours pour ancrer de nouvelles habitudes. On est à 365. Y serait-on ?