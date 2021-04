Le coronavirus a aussi un impact négatif sur le moral des jeunes réfugiés

Plus de la moitié des jeunes réfugiés et migrants présents en Belgique présentent des troubles psychologiques en raison de la pandémie de Covid-19, ressort-il d’une étude menée par les universités de Gand et de Copenhague et l’Organisation mondiale de la Santé présentée vendredi.

L’étude se base sur les réponses de 30.000 réfugiés et migrants dans le monde. En Belgique, les chercheurs se sont concentrés sur les jeunes entre 15 et 24 ans.

Un grand impact sur tous les aspects de la vie

"Notre analyse démontre que la pandémie de Covid-19 a un grand impact sur tous les aspects de la vie des réfugiés et des migrants, mais c’est surtout la dégradation de leur santé mentale qui inquiète, surtout vu que l’on sait que ces groupes présentent, en général, plus de problèmes psychologiques et ont peu accès à des soins de santé mentale", pointe Ilse Derluyn, de l’université de Gand.

Les problèmes de santé mentale, rencontrés chez plus de la moitié des jeunes interrogés, se traduisent également par une augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, qui concerne entre un jeune réfugié et migrant qui a répondu au sondage sur cinq (15-19 ans) et un sur trois (20-24 ans). "Plus de la moitié de ces jeunes éprouve plus régulièrement des souvenirs douloureux d’événements traumatisants depuis le début de la crise sanitaire. Ces jeunes souffrent également souvent de troubles du sommeil", note encore l’UGent.

Des informations claires, plurilingues et accessibles

"Des informations claires, plurilingues et accessibles ainsi qu’une attention à la souffrance psychologique de ces jeunes sont indispensables", souligne l’université. Elle a d’ailleurs développé, en collaboration avec Wat Wat, la brochure plurilingue Magdanog ? ! (disponible en turc, arabe, farsi, anglais, français et néerlandais). Cette brochure informe les jeunes sur les mesures à prendre pour se protéger du coronavirus. Plusieurs vidéos (sous-titrées en plusieurs langues) par et pour les jeunes abordent des thèmes pertinents orientés vers plus de résilience et un meilleur bien-être mental. Une fiche pédagogique rassemble tous ces outils et permet aux enseignants d’utiliser plus facilement ces informations.