Le contrôle technique se durcit, comment éviter une carte rouge pour un défaut d’éclairage (et le coût qui en découle) ?

À partir du 1er octobre 2021, les contrôles techniques de votre véhicule seront plus stricts en Flandre : fini les avertissements si vos feux ne sont pas en ordre, ce sera une carte rouge immédiate. C’était déjà le cas en Wallonie et à Bruxelles. Comment ça se passe concrètement et comment éviter une amende ?

En 2014, l’Union européenne a adopté une directive relative aux contrôles techniques afin d’accroître la sécurité routière en Europe. Comme pour toute directive européenne, les États membres disposent de plusieurs années pour transposer ces règles au niveau national. Le 1er décembre 2019, une nouvelle réglementation relative à l’évaluation de la signalisation lumineuse lors du contrôle technique des véhicules était entrée en vigueur.

Le hic, c’est qu’en Belgique, le contrôle technique est une compétence régionale depuis la sixième réforme de l’État. Du coup, chaque région applique différemment ces règles. La Wallonie a pris part à l’ambition européenne de renforcer la sécurité routière en mars 2019. Bruxelles a suivi début 2021 et maintenant c’est au tour de la Flandre.

Comment éviter une carte rouge ?

Voilà pour l’historique de ce changement. Mais, concrètement, ce qui est plus intéressant, c’est d’éviter une carte rouge à cause de votre éclairage auto. Test Achats conseille d’ailleurs de vérifier les points suivants :

Tous les témoins lumineux au tableau de bord pour les feux de croisement et les phares antibrouillard fonctionnent correctement.

L’allumage des feux principaux du véhicule fonctionnent correctement.

L’éclairage de la plaque d’immatriculation est correctement fixé.

Les feux de détresse ("les 4 clignotants") fonctionnent correctement.

Le fonctionnement, l’état et la fixation des feux de jour, des feux arrière, des feux stop et du troisième feu stop, des feux antibrouillard avant et arrière, des feux de recul, des feux de position avant, des indicateurs de direction, des réflecteurs et des feux de position latéraux.

►►► À lire aussi : Fini les reports de date limite au contrôle technique : dépêchez-vous de prendre rendez-vous pour éviter la pénalité

Selon le site de défense des consommateurs, une fissure ou une rayure dans les réflecteurs, les lentilles ou les verres de phares n’est pas grave, mais elle ne peut pas laisser entrer l’eau, sinon le défaut doit être réparé.

Test Achats rappelle également de vérifier son dernier certificat de contrôle : si vous aviez reçu des remarques sur un défaut technique au niveau de l’éclairage, faites-le réparer le plus rapidement possible.

Carte rouge, et alors ?

Malgré ces conseils, imaginez que vous recevez une carte rouge. Dans ce cas, vous devrez alors effectuer la revisite dans la même station où le véhicule a été refusé, et ce dans un délai de 15 jours. Lors de ce second rendez-vous, seuls les manquements identifiés lors de l’inspection précédente seront vérifiés.

La revisite coûte 13,20 € à Bruxelles et en Flandre et 13,30 € en Wallonie. Découvrez tous les tarifs bruxellois, wallons et flamands pour le contrôle technique des voitures.

Notez que si vous préférez vous rendre dans un autre centre d’inspection, vous pouvez le faire. Mais vous devrez alors planifier un nouveau contrôle technique complet au lieu d’une revisite.