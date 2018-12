Le contrôle de la mesure de la puissance du réacteur de Tihange 2 n'a pas été réalisé pendant 17 ans

C’est un contrôle obligatoire et il n’a pas été réalisé pendant 17 ans à Tihange 2. Imaginez une voiture qui doit passer un contrôle technique chaque année mais qui le zappe pendant 17 ans. Seulement ici, nous parlons du cœur d’un réacteur nucléaire qui doit répondre à des critères de sécurité maximaux.

Selon plusieurs de nos sources, il apparaît que ce dispositif n’a plus été vérifié depuis 2001 à Tihange 2. Il en résulte que le réacteur a fonctionné au-delà de la puissance autorisée par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. La centrale a donc tourné en surpuissance, en dehors du domaine de fonctionnement autorisé. Selon l'une de nos sources:

La situation est donc extrêmement grave sur le plan de la responsabilité des différents acteurs car Electrabel a contrevenu à une obligation de contrôle et les Autorités de sûreté ont donné l’autorisation de redémarrer après chaque arrêt sans recevoir un rapport de calibration. "

Cette calibration, comme le cite notre source, se réalise en plaçant sur les conduites de sortie du réacteur un dispositif à ultrasons qui mesure la vitesse de l’eau dans la conduite et permet ainsi de connaitre le débit sans entraver l’écoulement. La précision de ce dispositif est donc essentielle pour connaître la puissance du réacteur et une calibration doit être effectuée chaque année par les techniciens de la firme (l'américaine CALDON) qui a vendu et placé le matériel. C’est une obligation légale et de bon sens.

Electrabel devrait signaler un incident INES selon l’échelle internationale. Pour l’instant rien ne filtre. Mais, toujours selon plusieurs de nos sources, le producteur d’électricité ferait pression sur ses interlocuteurs pour minimiser l’importance de l’événement sur l’échelle internationale INES.

Nous avons contacté Electrabel cet après-midi, ils n'ont pas fait de commentaire pour l'instant.