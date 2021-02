Le conseil d'administration de la SNCB a acté la fermeture de 44 guichets d'ici la fin de l'année

C'est officiel: le conseil d'administration de la SNCB a acté ce mardi matin, lors d'un conseil d'administration extraordinaire, la fermeture de 44 guichets dans ses gares d'ici la fin de l'année. Des mesures d'accompagnement à cette opération ont été "précisées et renforcées" à la suite de la proposition commune élaborée par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet et la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir, a indiqué l'entreprise ferroviaire.

Les 44 guichets seront progressivement fermés d'ici la fin 2021. Cela représente un guichet sur trois sur l'ensemble du pays.

A partir du 1er mars, une période de transition entrera en vigueur et les horaires de ces guichets seront modifiés avec une ouverture de deux à trois jours par semaine, jusqu'à leur fermeture définitive.

Les mesures d'accompagnement visent à maintenir "une présence humaine" dans les gares concernées, à garantir la sécurité et le confort des voyageurs, ainsi qu'à éviter la fracture numérique et faciliter l'accessibilité au train pour tous. Ces mesures ont été décidées pour faciliter la transition et font suite à la demande, restée inaboutie, du ministre de la Mobilité de faire marche arrière dans le dossier.

"J'ai demandé à la SNCB d'entrer en contact avec les communes concernées et de faire des propositions accessibles pour qu'elles puissent alimenter une autre vie dans les gares, comme par exemple pour les associations ou des services publics. J'ai demandé aussi à la SNCB d'élargir la durée d'accès aux salles d'attente et de travailler contre la fracture numérique pour celles et ceux qui ne savent pas utiliser les machines", a également déclaré le ministre.

La SNCB compte donc lancer un appel à projets adapté au contexte local et à l'état des bâtiments pour remplir les locaux à disposition. L'entreprise ferroviaire se dit prête à offrir des conditions favorables aux activités sans but lucratif (associations, activités culturelles et sociales). L'assistance aux personnes à mobilité réduite sera également maintenue (elle est disponible dans 25 des 44 gares concernées), tout comme des salles d'attente ouvertes et chauffées. L'entreprise étudiera la possibilité d'allonger les heures d'ouverture en fonction du service ferroviaire et des éventuelles activités dans les gares. Le passage du personnel de l'entreprise ferroviaire, notamment de Securail, sera également garanti.

La SNCB ajoute qu'elle entamera un dialogue avec plusieurs associations pour faciliter l'accessibilité au train, particulièrement pour les publics fragiles et les personnes âgées. Elle étudie la possibilité d'offrir certains services uniquement possibles au guichet ou sur internet, comme le renouvellement d'un abonnement, via des partenaires publics comme bpost.