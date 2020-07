Le confinement a-t-il fait chuter le nombre de bébés prématurés?

Ce serait un effet pour le moins inattendu de la crise sanitaire. Et si le confinement était bénéfique aux futures mamans?

Dans plusieurs maternités du pays, le nombre de grands prématurés a chuté de manière spectaculaire durant le lockdown.

Au CHU Tivoli, centre spécialisé pour les grands prématurés dans le Hainaut, le constat est clair: "Je n'avais jamais vu ça en plus de 20 ans de carrière" déclare Maria Doukakis, infirmière. "C'était le calme plat dans le service. Il y avait moins de la moitié de l'activité actuelle".

Julie De Buyst, néonatologue, confirme : "Il n'y avait plus aucun prématuré extrême, et quasiment plus de grands prématurés. Cela nous a tellement interpellés que nous avons contacté d'autres services comme le nôtre. Le constat était le même un peu partout".