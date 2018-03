Le conducteur wallon roule trop vite, d'après l'AWSR

La vitesse moyenne sur les routes wallonnes limitées à 70 km/h était de 73,8 km/h l'an dernier, et de 57,8 km/h sur celles limitées à 50 km/h, a averti vendredi l'Agence wallonne pour la Sécurité routière, à l'entame d'une nouvelle campagne de sensibilisation.

C'est la première fois que l'AWSR mesure ainsi le "comportement vitesse", c'est-à-dire la vitesse que les conducteurs adoptent naturellement lorsque les conditions d'infrastructures présentent peu de contraintes physiques de type casse-vitesse, radars, travaux, pente forte, passage pour piéton, etc. Les routes où les mesures ont été réalisées étaient donc rectilignes et sans aménagements particuliers.

Résultats: sur les routes limitées à 50 km/h, trois quarts (75%) des automobilistes étaient en infraction, et 60% sur celles limitées à 70 km/h. La majeure partie de ces dépassements étaient légers (moins de 10 km/h), mais une augmentation de la vitesse moyenne de 1 km/h entraîne une augmentation de 4% du nombre d'accidents mortels, rappelle l'Agence. Sur les routes à 90 km/h, seuls 46% des automobilistes étaient en infraction. La vitesse moyenne y était de 90 km/h pile. Mais plus de la moitié des excès enregistrés dépassaient les 10 km/h, et davantage d'infractions très lourdes (plus de 30 km/h) y ont été constatées.