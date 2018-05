Le concours Reine Elisabeth: un vrai tremplin pour Jodie Devos

Quatre ans après sa superbe deuxième place au concours Reine Elisabeth de chant, nous retrouvons Jodie Devos à l'Opéra comique de Paris. Une véritable institution depuis trois siècles, et sa deuxième maison depuis 2014.

La nonne sanglante

La jeune soprano belge y prépare La Nonne Sanglante, un opéra de Charles Gounod qui était tombé dans l'oubli, mais que la grande maison a décidé de ressusciter.

"On retrouve vraiment la beauté de l'écriture de Gounod et ses airs pour ténors qui sont absolument fabuleux", nous confie Jodie Devos, "et moi j'ai la chance d'avoir de très beaux airs aussi qui sont extrêmement riches en harmonie et en poésie".