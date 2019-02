Le Comité P estime qu'il n'y a pas eu de violences policières au parc Maximilien

Les accusations remontent au mois d'août 2017. Plusieurs ONG, dont Médecins du Monde, dénoncent les violences que les policiers chargés d'évacuer le parc Maximilien auraient exercés sur les migrants. Le Comité P, l'organe de surveillance de la police, est saisi de la plainte. Et il vient de rendre ses conclusions. Il réfute les accusations de violences et indique que les policiers se sont bien comportés lors des évacuations.

Évacuation correcte et humaine

Dans le rapport dont le journal De Tijd a révélé les conclusions et que vous pouvez consultez ci-deeous, le Comité P estime que les policiers se sont comportés de façon "rapide, correcte et humaine". Tout en indiquant qu'il manque actuellement d'une politique uniforme permettant aux policiers de traiter la migration de transit.

Dans son rapport de 64 pages, le Comité P s'appuie sur l'analyse des plaintes, des actes d'enquête et des entretiens avec les migrants en cellule. Il en ressort qu'aucun d'entre eux ne présentait de blessures et aucun n'a introduit de plaintes. Le Comité P indique qu'il a examiné chaque phase des actions policières, que ce soit lors des contrôles, des arrestations et de la libération des migrants.

Absence de feuille de route

Le Comité P regrette cependant l'absence de feuille de route qui permettrait aux policiers de connaître la marche à suivre en cas, par exemple, d'évacuation de migrants. Notamment en matière de saisie de téléphones, de documents ou de fouille de véhicule.

Entre 2017 et les six premiers mois de 2018, près de 15.000 migrants ont été interpellés par les services de police dans tout le pays.