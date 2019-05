Le colloque singulier : un face à face au contenu secret - 28/05/2019 Des regarAds braqués sur le Palais Royal… Dès le lendemain des élections, le Roi Philippe a entamé son tour des audiences des présidents de parti. Un rôle qu’il avait déjà endossé en 2014 et qui avait abouti à la constitution de la Suédoise. Mais quel est réellement son pouvoir ? Comment se déroulent les audiences baptisées colloques singuliers. . Le Roi a une mission qui n’est pas de gouverner mais de régner mais il a aussi trois prérogatives : être informé, conseiller et avertir. Et pour cela, il peut évidemment rencontrer ceux et celles qu’il désire…lors de ce que l’on appelle un colloque singulier. Comment se déroule un colloque singulier ? Le contenu des discussions d’un colloque singulier doit rester secret. C’est une règle absolue. Lors de ce face à face, tout peut se dire. L’objectif est de définir des pistes face aux grands enjeux de la vie du pays. Néanmoins, comme l’explique Christian Behrendt, constitutionnaliste à l’Université de Liège, " cela dépend aussi du degré de connaissance de son interlocuteur et de la confiance réciproque de laquelle on se témoigne.(...) On peut imaginer que le colloque singulier entre le roi Baudouin et Wilfried Martens après plus de 10 ans passés à la tête du gouvernement fédéral de l’époque, que le contact entre ces deux personnes étaient particulièrement proche.(…) Dans un colloque singulier, le Roi dispose d’une liberté de parole complète et d’opinion complète (…) et pour la lui garantir, il faut que le contenu de ces discussions demeure confidentiel ".