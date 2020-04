Le Collège de Médecine générale belge recommande le port du masque pour tous

Le Collège de Médecine générale de Belgique a donc pris position dans le débat, et publié un avis où il recommande, en plus du confinement et de la distanciation sociale, le port du masque par tout le monde, dès qu’il entre en contact avec d’autres personnes. Cela veut donc dire en extérieur, mais aussi en entreprise.

C’est une question qui ne cesse d’être débattue depuis l’arrivée de l’épidémie de coronavirus sur le sol européen : qui doit porter le masque ? En situation de pénurie de masques, chirurgicaux et FFPS (ceux qui filtrent les particules aériennes), la position officielle de la Belgique est que le port du masque chirurgical par la population n’est "pas nécessaire", comme l’a rappelé Maggie De Block ce dimanche . Mais un autre son de cloche se faisait entendre du côté d’infectiologues, de médecins, et d’autres pays : le port du masque par toute la population, s’il ne protège que partiellement, peut constituer une barrière supplémentaire à la propagation du virus.

Une mesure en plus du confinement et de la distanciation

Et de rappeler : le port du masque par toute la population n’est qu’une mesure supplémentaire à celles déjà mises en place pour contrôler l’épidémie. "Le but de toutes ces mesures c’est que les gens diminuent au maximum leurs contacts entre eux : donc ça passe évidemment par la distanciation, par le confinement. Et en plus de tout ça, porter un masque quand on n’a pas le choix et que l’on doit s’approcher de personne."

Les consignes pour bien porter son masque

La Belgique étant en situation de pénurie d’équipements de protection pour le personnel soignant, en première ligne face au coronavirus, il est donc demandé à chacun de confectionner soi-même son masque, afin de laisser les masques chirurgicaux aux personnes qui en ont vraiment besoin.

Différents tutoriels sont disponibles pour la confection de masques en tissus :

Ce port du masque, pour être réellement efficace, doit suivre quelques règles :