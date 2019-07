Le collectif Youth for Climate a reçu dimanche le prix de la Démocratie. Ce prix est décerné chaque année à l'occasion des fêtes de Gand.

Youth for climate est le collectif qui a appelé les jeunes à brosser les cours et à manifester pour le climat, chaque jeudi de cette première moitié d'année. Les visages de ce collectif sont ceux d'Anuna De Wever ou Adélaïde Charlier.

Ce prix est la preuve que la démocratie est à un tournant, et qu'elle ne se limite plus à un vote tous les 5 ou 6 ans, ont déclaré dimanche les représentants du collectif Youth for Climate. Autrement dit : il est désormais clair que les citoyens, et les jeunes en particulier, souhaitent être impliqués plus souvent dans l'action publique. C'est d'autant plus vrai quand cela concerne des questions comme l'environnement.

Le jury a souligné la ténacité des jeunes malgré le manque de moyens.

Le prix de la Démocratie a été créé le 24 novembre 1991, date à laquelle le Vlaams Blok réalisait l'un de ses meilleurs scores aux élections législatives. C'était le fameux dimanche noir et les 12 sièges de l'extrême droite à la Chambre.

Cette année aussi, une percée de l'extrême droite a atteint la Flandre. Et cette année aussi, le prix de la Démocratie tente de réagir aux secousses du monde politique.

Youth for Climate exhorte par ailleurs le monde politique belge et européen à placer le climat au sommet des priorités, parce que "des solutions existent !"