Le club de Mouscron inculpé pour faux et usage de faux ainsi qu'escroquerie

Selon les informations récoltées par la RTBF, le club de football Mouscron vient d’être inculpé pour faux et usage de faux ainsi que pour escroquerie. Une longue enquête et l’audition de dirigeants a mené à cette inculpation. Le club est suspecté d’être dirigé par l’agent de joueur Pini Zahavi, ce qui est interdit par le règlement. L’inculpation concerne le club comme personne morale et non pas ses dirigeants. Le dossier est géré par le parquet fédéral et le juge d’instruction bruxellois Michel Claise, spécialiste des matières financières. Le paquet fédéral ne souhaite pas faire de commentaire.

Le club avait été perquisitionné en novembre 2018 dans le cadre des Football Leaks.