Le clamoxyl : limiter son usage pour éviter la pénurie

Le Clamoxyl, un antibiotique produit par GSK, doit être administré de manière limitée si on veut éviter la pénurie. C’est l’Agence fédérale des médicaments et l’Inami qui envoient cette recommandation aux pharmaciens hospitaliers et aux médecins spécialistes des médicaments dans les hôpitaux. En manque de matière première, GSK a dû revoir sa production à la baisse et cela devrait durer jusqu’à la fin de l’année. La production actuelle ne couvre que 40% des besoins habituels… D’où cet appel à la rationalisation. Le Clamoxyl est un antibiotique qui fait partie du groupe des pénicillines. Il est utilisé dans la prévention et le traitement d’infections bactériennes comme des pneumonies aiguës, des infections urinaires, génétiques et digestives, etc.

Hôpital Saint-Pierre à Bruxelles

Au service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, être confronté à une pénurie d’antibiotiques n’est pas rare et est à chaque fois, source de difficulté. Deborah Konopnicki connaît bien le problème, elle qui est infectiologue au CHU Saint Pierre. "Ici on a été averti un peu à l’avance mais parfois c’est en dernière minute et ça nous met en difficulté. Pourquoi ? Parce qu’on essaye d’adapter au mieux l’antibiotique à chaque infection, à chaque patient […] pour éviter l’émergence de résistance." Concernant la pénurie de Clamoxyl, Deborah Konopnicki explique : "Il y a des patients qui souffrent d’infections extrêmement sévères et pour lesquelles on a vraiment besoin de cet antibiotique. Des infections qui requièrent des hautes doses pendant plusieurs semaines et donc c’est effectivement compliqué en période de crise […]. Heureusement, on a été prévenus de cette pénurie, on a un petit stock de réserve et on espère que l’on va tenir jusqu’au bout de l’année".