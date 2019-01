Yann Moix "incapable" d'aimer une femme de 50 ans: "Une illustration malheureuse d'un fait de société"

Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis ce week-end. En cause : des propos de l'auteur, réalisateur et chroniqueur Yann Moix publiés dans une interview du 5 janvier. Il y fait la promotion de son dernier ouvrage, "Rompre", mais parle aussi de son rapport aux femmes. Il évoque notamment son "incapacité" à aimer une femme de 50 ans. Des propos qui ont massivement fait réagir les internautes mais qu'il faut nuancer selon l'association Vie Féminine, qui lutte contre les inégalités.

"À 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans, confie-t-il au magazine Marie-Claire. "Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtra alors jeune."

Ces propos sont-ils de l'ordre d'un "dégoût physique" ? C'est la question retranscrite sur le papier glacé de l'hebdomadaire français. Une interrogation à laquelle le chroniqueur répond par la négative. "Elles sont invisibles, affirme-t-il. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout." Il évoque ensuite le corps des femmes de 25 ans qu'il juge "extraordinaire" avant de conclure sur ce sujet : "Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout."

Les réseaux sociaux s'enflamment

Les messages postés sur les réseaux sociaux son quasiment unanimes. Des femmes, célèbres ou pas, mais aussi des hommes s'indignent des propos du très médiatique romancier.

"Wesh, gros, nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki, la bonne année a toi", écrit la présentatrice Valérie Damidot sur son compte Twitter.