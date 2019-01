Le chômage indemnisé a reculé de près de 5% en Wallonie en 2018, selon le Forem

Le Forem publie ce jeudi les chiffres de la demande d’emploi dans un bilan 2018 qui montre un léger recul du nombre de demandeurs d'emploi entre 2017 et 2018.

En moyenne, sur l’ensemble de l’année 2018, la Wallonie a enregistré 208.757 demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.). Cela atteste d'une baisse de 4,8 % par rapport à l’année 2017. Ils sont donc 10.564 personnes de moins en moyenne en un an. Cette diminution était déjà survenue en 2017 (- 4,8 % par rapport à 2016), en 2016 (- 5,0 % par rapport à 2015), et en 2015 (- 4,6 % par rapport à 2014).

Ces "demandeurs d'emploi inoccupés" concernent les personnes inscrites dans diverses catégories administratives, dont 66,3 % de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (soit 138.504 personnes en moyenne sur l’année) et 14,7 % de jeunes en stage d’insertion professionnelle (30.693 personnes en moyenne).

Le profil type du chômeur : un homme de plus de 50 ans

Selon les chiffres du Forem, le "chômeur type" est un homme puisque 52% des personnes hors du circuit de l'emploi sont de sexe masculin.

On constate aussi qu'il s'agit principalement de personnes âgées de plus de 50 ans. Les statistiques démontrent qu'ils sont un quart à avoir un demi-siècle ou plus contre 19% de moins de 25 ans qui les talonnent dans le classement.

Concernant leur degré de formation, près de la moitié (45%) de ces chômeurs sont diplômés, au minimum, de l'enseignement secondaire du deuxième degré.

13,2% de la population active

Fin décembre 2018, la Wallonie compte 133.384 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (dont 1.547 en Communauté germanophone) et 30.766 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 175 en Communauté germanophone).

Les chômeurs représentent donc 13,2 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d’emploi est proche de celui enregistré fin 2017 (13,4 %) ; il était de 14,4 % fin 2016 et 15,0 % fin 2015. La population active correspond aux individus en âge de travailler, c'est-à-dire âgés de 15 à 65 ans.