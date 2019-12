Le chirurgien suspecté de pédophilie en France aurait fait près de 350 victimes potentielles

Le nombre de victimes potentielles du chirurgien Joël Le Scouarnec, suspecté de viols et agressions sexuelles sur des patients mineurs durant près de 30 ans de carrière, s'élève à 349, a annoncé vendredi la procureure de Lorient, dans l'ouest de la France, lors d'une conférence de presse.

"Parmi ces faits, certains sont prescrits", a déclaré la procureure de Lorient, où ce dossier qualifié de "hors normes" est insruit, précisant que "229 personnes ont été entendues dont 197 ont déposé plainte".

L'ancien médecin, âgé de 68 ans, est incarcéré depuis mai 2017 dans le cadre d'un premier volet de ce dossier pour lequel il doit comparaître du 13 au 17 mars devant la cour d'assises de la Charente-Maritime.

Ces premiers faits, qui ont lancé cette affaire d'une ampleur inédite en France, concernent des "viols sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles et exhibition sexuelle" sur quatre victimes et remontent à la période 1989-2017, pendant laquelle le chirurgien a exercé en Bretagne, en Touraine, et en Charente-Maritime, à l'hôpital de Jonzac.

Depuis la clôture de ce dossier en mars, il était visé par une seconde procédure, qui s'est accélérée ces derniers mois, avec la découverte de carnets secrets du chirurgien.