Etre chercheur : "C'est dimanche tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année quand on va au labo"

Avec la crise que nous traversons, des chercheurs travaillent sur les vaccins, mais aussi sur les médicaments et sur les tests salivaires. Il est parfois reproché aux chercheurs de rester dans leurs tours d’ivoire et dans leurs labos. La Nuit européenne des chercheurs permet d’aller à la rencontre de ces derniers, et de découvrir leur façon de travailler et d’innover. Plusieurs universités organisent des activités adaptées à la situation sanitaire. Interrogé sur La Première, Bernard Rogister, vice-doyen à la recherche à la faculté de médecine de l’ULiège et médecin au CHU de Liège explique que "la crise sanitaire actuelle montre bien l’importance de la recherche, puisque les premiers malades du Covid sont apparus en décembre, 11 mois après, nous avons bientôt à disposition les premiers vaccins contre cette maladie. Par ailleurs, si on compare la prise en charge médicale des malades en mars et maintenant, au mois d’octobre, elle a été différente, avec toujours malheureusement des décès dans les hôpitaux. Mais si on prend le nombre de décès divisé par le nombre de personnes hospitalisées, on voit qu’on a appris de nos erreurs du mois de mars avec une bien meilleure prise en charge sur le plan médical. Et tout cela est évidemment lié à une recherche clinique qui s’est faite au cours de la première vague qu’on a tous vécue au printemps".

"Il y a un regain d’intérêt pour les études scientifiques. Dans toutes nos universités de la communauté, on a été assez surpris de rencontrer une hausse assez nette des inscriptions à la fois pour les études médicales, mais aussi pour les études scientifiques. C’est évidemment sur une seule année, mais nous espérons que ceci va perdurer dans le temps. C’est évidemment très important qu’une société soutienne la recherche en son sein", poursuit-il.

"La recherche coûte très cher. Si je prends mon secteur, qui est le domaine biomédical, par chercheur qui travaille dans mon laboratoire, je dois trouver à peu près — outre leur salaire — entre 20.000 et 25.000 euros par an pour pouvoir les faire fonctionne, en termes de dépenses de routine sur un an. Ce sont des dépenses de matériel, des dépenses de réactifs, toute une série de choses qu’il convient de mettre à disposition des chercheurs si on veut qu’ils soient efficaces et si on veut leur permettre de fonctionner dans les meilleures conditions possibles".

Fuite des cerveaux

Faut-il craindre une fuite de nos cerveaux ? "Oui et non. Je dis oui et non parce qu’il est très important qu’arrivé à un certain stade de la carrière du chercheur — et on estime essentiellement que c’est à la fin du doctorat — il est très important que le chercheur parte à l’étranger, dans un autre laboratoire, dans un autre pays, dans une autre culture, pour voir des choses différentes et ainsi s’enrichir. Le risque, c’est qu’il se plaise finalement mieux à l’étranger et y reste. Mais dans un certain nombre de cas, toute une série de chercheurs reviennent en Communauté française de Belgique dans une université et reprennent. Ce sont des gens qui ont fait ce qu’on appelle un stage postdoctoral, qui va durer grosso modo entre un et quatre ans pour la plupart d’entre eux, et ce sont à ce moment-là vraiment des chercheurs aguerris, accomplis, qui peuvent réellement servir de locomotive pour les plus jeunes ultérieurement", selon Bernard Rogister.

Dimanche tous les jours de la semaine

Être chercheur n’est pas nécessairement un sacerdoce : "Celui qui aime la recherche, c’est dimanche tous les jours de la semaine et tous les jours de l’année quand on va au laboratoire. Il ne faut pas voir ça du tout comme une punition, mais c’est vraiment une réelle joie de venir au laboratoire. C’est très intéressant".

Il faut changer l’image du chercheur, selon lui : "Notre vie est en permanence impactée par toute une série de découvertes qui ont été faites au préalable et qui nous aident dans toute une série de situations, à quelque niveau que ce soit, que ce soit au niveau biomédical, que ce soit au niveau des sciences et techniques, et même au niveau des sciences humaines. C’est très important d’envisager les choses et que des chercheurs en philosophie ou en littérature nous aident à mieux appréhender certains aspects de notre vie, qui n’est pas toujours très facile. Ceci est extraordinairement important. Il faut bien se rendre compte que le chercheur peut peut-être paraître un peu isolé, mais il s’inscrit pleinement dans la vie de la société".