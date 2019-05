Le chef indigène Raoni s'exprimera face aux jeunes lors de la marche pour le climat ce vendredi

La 18e marche pour le climat organisée vendredi par Youth for Climate sera marquée par la visite du chef indigène légendaire Raoni Metuktire. Cet activiste brésilien s'adressera aux jeunes avant le départ du cortège depuis Bruxelles-Central.

Âgé de 87 ans, Raoni Metuktire appartient au peuple Kayapo. C'est en 1954 qu'a eu lieu la première rencontre entre Raoni, les membres de sa tribu et des Occidentaux.

Après un documentaire sur la déforestation de sa région en 1978, avec Marlon Brando comme narrateur, et une rencontre avec Sting en 1987, Raoni Metuktire s'est fait un nom et a commencé son combat contre la déforestation de l'Amazonie. Le chef indigène est actuellement en voyage en Europe pour défendre sa lutte. L'homme veut convaincre les leaders européens que notre manière de vivre et notre politique doivent changer.

L'activiste sera présent à Bruxelles vendredi à l'occasion de la marche pour le climat. Il prendra la parole à 10h30 devant la gare de Bruxelles-Central.

Une dernière marche pour le climat sera organisée le 24 mai, deux jours avant les élections. Il s'agit à nouveau d'une grève mondiale pour le climat, à laquelle tout un chacun est invité à participer.