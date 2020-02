Le chef français Marc Veyrat renonce à faire appel contre le guide Michelin après la perte d'une étoile

Le chef français Marc Veyrat a annoncé mercredi qu'il renonçait finalement à faire appel en justice contre le guide Michelin, qui lui avait retiré une étoile. Il avait perdu fin décembre son procès en référé contre le fameux guide gastronomique.

"J'ai demandé à mon conseil d'abandonner la procédure d'appel. Ma dévotion à la cause de la haute cuisine française et du patrimoine agricole savoyard reste plus que jamais intacte. L'histoire jugera", a souligné sur Facebook le célèbre cuisinier au chapeau.