Le chef d'une bande de passeurs appréhendé dans le cadre d'une enquête belgo-britannique

Le leader présumé d'une bande organisée qui tente de faire passer des migrants au Royaume-Uni a été appréhendé dans le cadre d'une enquête belgo-britannique, indique un communiqué de la National Crime Agency (NCA) publié jeudi.

Il s'agit d'un Soudanais de 29 ans qui a comparu devant le juge mercredi à Westminster. La Belgique a lancé un mandat d'arrêt européen contre lui. L'arrestation est le fruit d'une enquête conjointe entre Britanniques et Belges et portant sur une organisation criminelle soudanaise et erythréenne soupçonnée d'aider des migrants à rejoindre le Royaume-Uni, notamment par camions réfrigérés.

Selon les enquêteurs belges, le suspect serait impliqué dans au moins 18 opérations. Chaque migrant devait s'acquitter d'une somme allant de 500 à 2.500 euros pour tenter le passage, selon la NCA.