Le chanteur Trini Lopez, connu pour "La Bamba" et "If I Had a Hammer", est décédé à l’âge de 83 ans des suites du coronavirus

Le chanteur et guitariste Trini Lopez est décédé à l’âge de 83 ans. Le chanteur américain aux origines mexicaines, qui a connu un grand succès avec la chanson "If I Had a Hammer", est mort mardi dans un hôpital de Palm Springs, en Californie, a rapporté Hollywood Reporter and Variety.

Selon son collègue et partenaire commercial Joe Chavira, Trini Lopez est mort des suites de son infection au Covid-19.

Sous le nom de Trinidad López III, il a grandi au Texas comme fils d’une famille d’immigrés mexicains. Il a été découvert par le chanteur Frank Sinatra qui lui a offert un contrat pour enregistrer un disque.

"If I Had a Hammer", "Lemon Tree" et "La Bamba"

Avec sa version de 1963 de la chanson "If I Had a Hammer", il est devenu numéro 1 des classements des ventes dans 25 pays différents. Le morceau a été repris à plusieurs repris notamment pas Claude François avec une traduction littérale du titre, "Si j’avais un marteau". Lopez a également eu des succès avec "Lemon Tree" et son célèbre "La Bamba", entre autres.

Lopez a également joué dans plusieurs films, comme "The Dirty Dozen" en 1967 aux côtés de Lee Marvin et Charles Bronson. Il a continué sa carrière jusqu’à un âge avancé. En 2013, il a même été invité aux concerts d’été du violoniste néerlandais André Rieu à Maastricht.