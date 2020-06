Le CERN souhaite acquérir un plus grand accélérateur de particules

Le conseil d'administration de l'Organisation européenne de la recherche nucléaire (CERN) à Genève a approuvé l'idée d'un nouvel accélérateur de particules plus grand, a annoncé le site phys.org mercredi.

Le CERN, dont la Belgique est un membre fondateur, mène des recherches sur les particules. Il abrite le plus grand accélérateur de particules du monde, le Large Hadron Collider (LHC). Il fait 27 kilomètres de long et se trouve à 100m sous la terre et traverse la Suisse et la France.

En 2012, le LHC a permis de prouver l'existence du boson de Higgs, postulé en 1964 par les Belges François Englert et Robert Brout ainsi que l'Écossais Peter Higgs.

Le conseil d'administration du CERN a validé unanimement la semaine dernière l'idée d'un nouvel accélérateur de particules qui serait plus grand. Il ferait 100 kilomètres de long et formerait un cercle autour de Genève. Il croiserait le LHC à deux endroits.

L'installation coûterait 21 milliards d'euros et le conseil d'administration a déjà donné son accord à une étude de faisabilité technique et financière pour le "Future Circular Collider" (FCC).