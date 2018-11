Un cercle étudiant de l'UCL fermé par l'université après des dérapages lors d'un baptême

Le cercle estudiantin MAF, réunissant des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation, a été fermé par l'Université catholique de Louvain (UCL), a appris la RTBF. Cette décision fait suite "à des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors de baptême", explique un mail du doyen de la faculté des sciences de la motricité (FSM) aux étudiants, professeurs et collaborateurs.

Cette fermeture est effective pour les trois prochaines années jusqu'à la rentrée 2021. "Cette décision, qui résulte du comportement d'une minorité, a inévitablement des conséquences sur les autres étudiants de la FSM", ajoute le communiqué du bureau de la faculté.

Le parquet de Nivelles confirme l'ouverture d'une information judiciaire. Cette information judiciaire n'est pas la conséquence d'une dénonciation ni d'un dépôt de plainte. La police s'est elle-même saisie de l'affaire. Elle procède actuellement aux auditions des victimes et des auteurs présumés.