Le centre-ville de Paris presque entièrement piéton en 2022

La Ville de Paris veut continuer à réduire la circulation au centre de la capitale française en introduisant une zone à trafic limité, a déclaré l’adjoint à la mairie chargé de la transformation de l’espace public et des mobilités, David Belliard, dans une interview accordée au journal Le Parisien.

"Nous voulons mettre en place ce dispositif dans le centre de la capitale avec un objectif : réduire drastiquement la circulation de transit. Aujourd’hui, sur environ 180.000 véhicules qui circulent dans cette zone, 100.000 la traversent sans s’y arrêter", a déclaré David Belliard, du parti Europe Écologie-Les Verts (EELV).

Sécurise les piétons et cyclistes

À l’avenir, seuls les riverains, les bus, les taxis mais aussi les artisans, les professionnels ou les livreurs pourront continuer à se déplacer dans ce périmètre. La création de cette zone vise à favoriser et à sécuriser les piétons et les cyclistes, à réduire la pollution et le bruit et à améliorer la circulation des bus, a ajouté M. Belliard.

L’introduction de cette mesure est prévue pour 2022. Une phase de consultation a été lancée afin de clarifier les détails supplémentaires. Aucune règle concernant les cars de tourisme n’a, par exemple, encore été décidée.

La zone à trafic limité couvrira les arrondissements les plus centraux de la capitale. Cela comprend les quatre premiers et certaines parties des cinquième, sixième et septième arrondissements.