Le Centre de crise met en garde sur la situation en Espagne : "Le niveau de contamination est très élevé"

Sciensano organise à 11h la dernière conférence de presse de la semaine du Centre interfédéral de crise afin de faire le point sur l’épidémie en Belgique. Les chiffres de ce vendredi sur l’évolution de la maladie chez nous montre que la hausse des nouveaux cas ralentit mais celle des décès s’accélère. Une tendance que devrait expliquer le Centre de crise. Une conférence importante quand on sait que la semaine prochaine pourrait se tenir un nouveau Conseil national de sécurité. Le premier depuis celui du 27 juillet qui avait vu la bulle contacts redescendre à 5 personnes.

►►► Toutes les infos sur l’épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde

Ce vendredi 14 août, selon les chiffres fournis par Sciensano, on compte 544 nouvelles contaminations par rapport au bilan de la veille. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s’élevait à 605,7 par jour en moyenne au cours de la période de sept jours allant du 4 au 10 août, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de décès dus à la Covid-19 en Belgique s’élève désormais à 9916, soit 16 de plus par rapport au total communiqué jeudi par Sciensano. Hier, on en comptait 15 de plus. On voit donc que depuis ce jeudi, la moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours a augmenté. Elle est à présent de 5,3 par jour.

Anvers reste la province la plus touchée

Frédérique Jacobs la porte-parole du centre interfédéral de crise, a fait un point sur les derniers chiffres du Covid-19 dans notre pays. Elle précise que 4240 nouveaux cas ont été détectés au cours de la semaine écoulé, soit 9% de cas en plus par rapport à la semaine précédente mais cela signifie un ralentissement de cette augmentation.

Anvers reste la province la plus touchée mais là aussi il y a une diminution en comparaison avec la semaine précédente. Par contre le plus grand nombre de nouveaux cas sont apparus à Bruxelles avec 750 nouveaux cas la semaine dernière. Le taux de positivité augmente aussi à Bruxelles, il est à 6%.

La plus forte augmentation du nombre de cas est en Flandre Occidentale (+50% en une semaine) mais cela reste des petits chiffres en nombre absolu puisqu’il s’agit de 240 nouveaux cas.

Constatation favorable en province de Liège avec une baisse de la moyenne hebdomadaire.

En ce qui concerne les admissions cela continue d’augmenter avec en moyenne 33 admissions par jour contre 10 il y a un mois.

Augmentation aussi du nombre de décès dont les 3/4 étaient des résidents de maisons de repos et de soins. La plupart de ces décès sont survenus en province du Hainaut et d’Anvers.

Cette augmentation du nombre de décès depuis le début de la semaine coïncide avec une période de très fortes chaleurs et de concentration d’ozone. Ces deux facteurs ont pu jouer un rôle vu que cela affecte les personnes âgées et les personnes les plus faibles mais impossible de dire dans quelle mesure.