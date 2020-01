Le centre belge de la BD sous les critiques des auteurs

"On croit que le passé de la BD belge est encore le présent. Le centre est en train de faire un centre autour de Gaston, Boule et Bill et les Schtroumpfs. Or, ce qui nous importe, c’est Franquin, Peyo et les générations qui suivent, surtout", précise-t-il.

Tout le monde ou presque situe le magnifique bâtiment du centre de Bruxelles, signé Victor Horta, qui abrite depuis 30 ans le Centre belge de la bande dessinée. Dans l'entrée, la légendaire Citroën 2 chevaux rouge du papa du Boule et Bill et la fusée empruntée par Tintin pour son voyage vers la Lune. Deux éléments qui donnent le ton pour l'auteur-dessinateur Bernard Yslaire.

Enjeux de la profession

S’intéresser plutôt aux auteurs et autrices, aux nouveaux courants, en faire un lieu de débat, notamment sur la précarité de certains artistes de la BD, les enjeux du numérique pour la profession, voilà ce que beaucoup demandent au Centre national de la BD.

"Il y a un énorme travail à faire sur les enjeux du numérique, explique e dessinateur François Schuiten, on est en train de changer de monde et qui peut nous aider aujourd’hui pour montrer comment les auteurs s’investissent ? On a accepté que ce centre se contente de s’autosuffire financièrement mais ne réponde à aucune mission".

Nouvelle exposition permanente

Du côté de la direction, on insiste sur le fait que les portes du centre restent ouvertes et que les auteurs ont déjà été reçus en décembre. De plus, on rétorque : le Musée se porte bien financièrement et une nouvelle exposition permanente est prévue pour 2021.

"Nous avons décidé pour cela d’avoir un comité scientifique avec des gens extérieurs, historiens et autres, pour faire cette synthèse de la bande dessinée belge", précise Michel Van der Stichele, administrateur délégué du Centre belge de la BD.