Le CEB est-il trop stressant pour les élèves ?

Les résultats du CEB, le certificat d’études de base standardisé, ont été communiqués hier dans les écoles. Les chiffres globaux et les taux de réussite et d’échec sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas encore disponibles mais l’on sait que d’une année à l’autre, ce taux de réussite tourne autour des 90% d’élèves qui ont réussi ce CEB, imposé à tout le monde en sixième primaire.

Il existe depuis 10 ans et est la cible de critiques depuis. Trop facile pour certains, trop stressant pour d’autres. Pour Marie-Jeanne Petiniot, psychologue, psychopédagogue mais aussi fondatrice de l’Espace Pygmalion, qui prend notamment en charge les troubles de l’apprentissage, c’est plutôt la deuxième option qui prime. "Effectivement, il est stressant, beaucoup trop, et même pour les bons élèves", explique-t-elle. "En général, un examen ne fait stresser que les élèves qui ne sont pas sûrs d’eux ou qui ont des compétences insuffisantes, mais même les bons élèves — je ne parle évidemment pas d’une majorité absolue — arrivent à se stresser. Ils se mettent une pression, ils se mettent une barre très haute et le vivent très mal".

Burn-out

Mais quelles en sont les conséquences concrètes ? Les jeunes de 11-12 ans développeraient-ils des symptômes ? "Effectivement, c’est une tranche d’âge où les symptômes sont bien réels, quoi qu’on en pense. J’ai un enfant en consultation qui a menacé de se suicider et j’ai dû prendre ces menaces vraiment au sérieux. J’en ai d’autres qui ne dorment pas, j’en ai d’autres qui ont des problèmes gastro, j’en ai qui font des cauchemars… il y a vraiment réellement une somatisation chez les enfants qui en ont peur", rajoute Marie-Jeanne Petiniot.

Dans certains cas, on peut donc bien parler d’une forme de burn-out. "Chez certains enfants qui au départ ont des difficultés scolaires, on met tellement le paquet pour les faire réussir, c’est-à-dire que les enseignants veulent absolument qu’ils le passent parce qu’eux aussi sont soumis à la pression du taux de réussite, les parents veulent aussi absolument que ce CEB soit réussi, comme si vraiment on s’imaginait que ce CEB équivalait à un diplôme universitaire", précise cette psychologue. "Ça a pris une proportion épouvantable. Les enfants sont soumis à une pression telle parce qu’ils sont surentraînés par des épreuves blanches et les enfants s’imaginent que ce CEB est quelque chose d’insurmontable et quelque chose d’absolument obligatoire pour la réussite future. Les parents en font une fierté et ils portent tout ça sur les épaules".

Pour Marie-Jeanne Petiniot, pour s’assurer de manière objective, que tout le monde a bien le niveau pour passer en première secondaire, il faut absolument faire confiance aux enseignants. "Un enseignant a un programme et c’est à lui de considérer, de pouvoir dire si son élève a atteint le programme et s’il est capable d’entrer en secondaire. Ça a toujours été comme ça depuis des générations, alors pourquoi des évaluateurs externes doivent tout à coup eux-mêmes décider de ce passage ?"

"Les jeunes vivent déjà des épreuves"

Le constat se fait d’ailleurs dans d’autres catégories d’âge avec d’autres épreuves certificatives dans le secondaire. "Le CE1D est encore une épreuve très difficile parce que c’est une période charnière, c’est-à-dire que soit l’enfant continue en général, soit il est redirigé vers le technique et vers le professionnel", note Marie-Jeanne Petiniot. "Et il y a là une pression énorme, surtout des parents qui rêvent que leur enfant aille à l’université, qui rêvent que leur enfant termine leurs études générales. C’est vraiment devenu obligatoire de réussir dans une société où les jeunes n’ont plus de perspectives d’avenir, où les jeunes ne peuvent plus prétendre avoir un travail facilement. Donc, pour beaucoup de parents, ce CE1D doit absolument être réussi pour terminer un parcours général, voire universitaire.

Si certains considèrent que les épreuves certificatives font partie de la vie et que celle-ci est faite d’épreuves et d’objectifs qu’il faut réussir, Marie-Jeanne Petiniot n’est pas de cet avis. "Je pense que de nos enfants, à notre génération, sont soumis à des épreuves bien plus importantes que les générations précédentes. Maintenant, les jeunes se demandent à quoi bon faire des études, car ils n’auront pas de travail. Les parents sont en situation précaire, donc ils vivent des épreuves. La majorité des familles sont dissolues, donc ils vivent des épreuves. Et si l’école est en plus une épreuve, nos enfants actuels ne vivent que des épreuves. La vie, je pense, sera bien suffisante pour le soumettre à du stress et il aura toute l’occasion dans sa vie de pouvoir s’armer contre ce stress.