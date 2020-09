Le casque à vélo n'est pas obligatoire, mais juridiquement vous prenez un risque si vous n'en portez pas

A vélo, le port du casque n'est pas obligatoire, et pourtant, ce n'est pas sans risque. Physiquement, parce que le cycliste risque des blessures plus graves en cas d'accident.

Mais aussi juridiquement, et cela on le sait moins, parce que le cycliste peut se voir reprocher une certaine responsabilité. En tout cas, la jurisprudence va de plus en plus dans ce sens.