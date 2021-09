Le cardinal Jozef De Kesel rencontre des demandeurs d’asile à l’occasion de la Journée mondiale des migrants

Le cardinal Jozef De Kesel a rencontré vendredi après-midi au palais archiépiscopal de Malines des demandeurs d’asile à l’occasion de la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, célébrée chaque année par l’Église le dernier dimanche de septembre.

Lors de sa rencontre, le cardinal a pu s’entretenir avec des migrants et demandeurs d’asile originaires du Maroc, du Cameroun, de la bande de Gaza, du Bélarus et d’Iran, tous ayant fui leur pays d’origine à cause de la guerre, de restrictions sur la liberté d’opinion, ou parce qu’ils étaient catholiques dans des pays musulmans. La plupart d’entre eux n’avaient pas encore reçu leurs papiers, même si certains vivent dans notre pays depuis plus de vingt ans.